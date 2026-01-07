Olay, akşam saatlerinde Rize’nin Çayeli ilçesi Sarayköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Aydın, kullandığı cip ile Artvin istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aracını durdurup indi. Bu sırada yol üzerinde bulunan kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Aydın, saldırganın olay yerinden kaçmasının ardından yol kenarında kanlar içinde kaldı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Yoldan geçen sürücülerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ali Aydın, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil olarak ameliyata alınan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis Şüphelinin Peşinde

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri bölgede güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışması başlattı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.