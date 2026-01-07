Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK ve türevlerine yönelik Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonu değerlendirdi. Aksakal, gecikmeli de olsa başlatılan askeri harekâtın mutlaka hedefine ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

“OPERASYON YARIM BIRAKILMAMALI”

Aksakal açıklamasında, operasyonun yalnızca Halep ile sınırlı kalmasının geri dönülmesi zor sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, bu sürecin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Aksakal, “Gecikmeli de olsa PKK ve türevlerine yönelik başlatılan bu operasyon mutlaka amacına ulaştırılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE BU KEZ PAS GEÇMEMELİ”

Suriye’de geçmişte yaşanan gelişmelere atıfta bulunan Aksakal, Esad döneminde yapılmayanların bugün telafi edilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin bu süreçte daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. Aksakal, “Suriye’de Esad’ın gönderildiği zamanda yapılmayanlar bu kez pas geçilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“KANDİL’DEKİ TERÖR YAPILARI DA HEDEF OLMALI”

Operasyonun yalnızca Suriye sınırlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan DSP Genel Başkanı, Kandil’de konuşlanan terör unsurlarının da hedef alınması gerektiğini belirtti. Aksakal, “Sadece Suriye içindekiler değil, Kandil’de çöreklenmiş terörist yapılanmalar da enterne edilmeli ve bu filme artık bir son verilmelidir” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GÜCÜ VE İRADESİ VARDIR”

Aksakal, uluslararası örnekleri hatırlatarak, devlet başkanlarını dahi bulundukları yerden alabilecek güçlerin var olduğu bir dünyada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de terörle mücadelede aynı kararlılığı gösterecek güç ve iradeye sahip olduğunu vurguladı. Açıklamasında, “Vakit o vakittir” ifadesine yer verdi.

“MEHMETÇİĞİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Aksakal, açıklamasının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerine başarı dileklerini ileterek, “Allah mehmetçiğimize güç ve kuvvet versin, ayağına taş değdirmesin. Gazamız mübarek olsun” dedi.