ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduları, Bursa semalarında görüntülendi. Özellikle Orhaneli ve İnegöl ilçelerinde net şekilde gözlemlenen uydular, gökyüzünde oluşturduğu sıra dışı manzarayla dikkat çekti.

Gökyüzünde tek sıra halinde ve ardı ardına ilerleyen parlak ışıklar şeklinde görülen Starlink uyduları, vatandaşlar arasında kısa süreli heyecan yarattı. O anlara tanıklık eden birçok kişi, ilginç görüntüleri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda aldı.

Türkiye’nin Farklı Şehirlerinde de Görülmüştü

Starlink uyduları, geçtiğimiz aylarda da Türkiye’nin farklı şehirlerinde zaman zaman gökyüzünde görüntülenmişti. Alçak yörüngede ilerleyen uyduların oluşturduğu ışık dizisi, özellikle gece saatlerinde çıplak gözle fark edilebiliyor.

Bursa’da birkaç dakika boyunca gözlemlenen uydular, kısa süren geçişin ardından gözden kayboldu. Uzmanlar, bu tür görüntülerin Starlink uydularının yörünge geçişleri sırasında normal olarak yaşandığını belirtiyor.

SpaceX’in küresel internet ağı oluşturmak amacıyla uzaya gönderdiği Starlink uyduları, gökyüzünde oluşturduğu bu görüntülerle zaman zaman sosyal medyada da gündem oluyor.