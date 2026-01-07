Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Svensson’un Beşiktaş formasıyla elde edilen başarılarında pay sahibi olduğu vurgulandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, “2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson’la yollarımız ayrılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, açıklamasında Svensson’a kulübe verdiği emekler için teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerinde başarılardiledi.

Jonas Svensson, Beşiktaş formasıyla sahada gösterdiği mücadele ve disiplinli oyun anlayışıyla dikkat çekmiş, siyah-beyazlı ekibin kadro yapılanmasında önemli roller üstlenmişti.