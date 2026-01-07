Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların (e-imza) taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada, 26’sı tutuklu 123 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okundu ve sanıklara savunmaları için söz verildi.

Sanıklar Suçlamaları Reddetti

Tutuklu sanık Avni Taşcı, dosyaya konu usulsüz işlemlerden haberi olmadığını belirterek, kendisine yalnızca barista ve kantin işletmeciliği sertifikası verildiğini, bu belgeleri hiçbir yerde kullanmadığını savundu ve tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Ayhan Ateş ise uzun yıllardır gazetecilik yaptığını, örgüt üyeliği suçunu işlemediğini ve iddianamede adı geçen kişilerle telefon irtibatının bulunmadığını öne sürerek tahliye istedi.

Tutuklu sanık Canan Özkan, evinde ele geçirilen bilgisayarın üvey ağabeyine ait olduğunu, içindeki verilerden haberinin olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen, “örgütün beyni” olarak gösterilmesine tepki göstererek, hesaplarında şüpheli para hareketi tespit edilmediğini ve suçlamalarla ilgisinin olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Mıhyeddin Yakışır ise bazı e-imzalar çıkarttığını kabul ettiğini ancak sahtecilik faaliyetiyle bağlantısı olmadığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat ve tahliye istedi.

Savcı: Dosyalar Birleştirilsin, Tutukluluk Devam Etsin

Cumhuriyet savcısı, dosyanın aynı mahkemede daha önce açılan benzer dava dosyasıyla birleştirilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, dosyanın diğer dava ile birleştirilmesine hükmederek, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi. Duruşma 16 Ocak tarihine ertelendi.

İddianamede 136 Yıla Kadar Hapis Talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu e-imza suç örgütüne yönelik olarak, aralarında elebaşı olduğu iddia edilen “Hoca” kod adlı Ziya Kadiroğlu’nun da bulunduğu 123 sanık hakkında 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, kamu görevlilerine ait e-imzaların rızaları dışında üretilerek kamu kurumlarının sistemlerine hukuka aykırı girişler yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve haksız maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Sanıklar hakkında;

“suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyeliği”, “resmi belgede sahtecilik”, “Elektronik İmza Kanunu’na muhalefet”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve ilgili diğer suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.