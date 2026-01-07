Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi Türkçe Sözlük platformuna ait 2025 yılı arama verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 2025 yılında sözlükte toplam 152 milyon 365 bin 757 kelime araması gerçekleştirildi.

TDK verilerine göre, 2018 yılından bu yana Türkçe Sözlük’te yapılan toplam arama sayısı ise 1 milyar 239 milyon 89 bin 202’ye ulaştı. Bu rakamlar, dijital sözlük kullanımının her geçen yıl arttığını gözler önüne serdi.

Anlamı Olmayan “Lima” En Çok Aranan Kelimeler Arasında

2025 yılı boyunca 100 binin üzerinde aranan kelimeler arasında “lima, alan, kara, ünvan ve adam” öne çıktı. Bu kelimelerden özellikle “lima”nın, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde herhangi bir anlamının bulunmaması, kullanıcıların kelimeye yönelik merakını ve arama alışkanlıklarındaki dikkat çekici eğilimleri ortaya koydu.

Sözlük Kullanımında Eğitim Etkisi

TDK açıklamasında, Türkçe Sözlük aramalarındaki artışın özellikle öğrenciler ve eğitimciler tarafından yoğun kullanılan dijital platformlarla ilişkili olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan ders çalışmaları ve kelime öğrenme süreçlerinde Türkçe Sözlük’ün önemli bir başvuru kaynağı olduğu vurgulandı.

2025 yılı boyunca EBA üzerinden toplam 436 bin 587 sözlük araması yapıldığı, bu aramaların 318 bin 190’ının sisteme giriş yapmış kullanıcılar tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. EBA verileri, arama eğilimlerinin büyük ölçüde eğitimle ilişkili kavramlar etrafında yoğunlaştığını gösterdi.

Buna göre, EBA üzerinden en çok aranan kelimeler:

“karekod, öğrenci belgesi, matematik, cevap anahtarı ve şube” oldu.

Yaşayan Türkçenin Sözlüğü Hazırlanıyor

TDK ayrıca, yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırlamak üzere çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Yapay zekâ destekli bir sözlük yazılımı aracılığıyla, derlem tabanlı ve yaşayan Türkçeyi yansıtan yeni bir sözlüğün hazırlanmasına başlandığı bildirildi.

Bu kapsamda; tüm bilim dallarını, kültür alanlarını, farklı yaş gruplarının dil kullanımını ve çeşitli ortamlardaki konuşma dilini kapsayan, yaklaşık bir milyar kelimeden oluşan dengeli ve temsil gücü yüksek bir derlem üzerinde çalışıldığı ifade edildi.