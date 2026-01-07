Başkent Ankara’nın kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, yeni yılda tiyatro tutkunlarını sahnenin büyüsüyle buluşturuyor. CSO Ada Ankara’dan yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Günleri ocak ayında başlayacak ve haziran ayına kadar devam edecek.

Bankkart Mavi Salon’da sahnelenecek oyunlar, Ankara’nın kültür sanat takvimine önemli katkı sunacak. Müzikalden romantik komediye, klasik uyarlamalardan gerilim türüne uzanan zengin program, her yaştan tiyatrosevere hitap edecek.

Türk Tiyatrosunun Klasikleri Sahne Alacak

Türk tiyatrosunun en sevilen eserlerinden “7 Kocalı Hürmüz”, 10 Ocak’tan itibaren haziran ayına kadar CSO Ada Ankara’da izleyiciyle buluşacak. 1800’lü yılların sonlarında İstanbul Taşkasap’ta geçen oyunda Begüm Topçu, Turay Cantüğ Turay ve Ali Dalkılıç rol alıyor.

25 kişilik kadrosu, şarkıları ve danslarıyla sahnelenecek olan oyun, mizah dolu anlatımıyla dikkat çekiyor.

Cumhuriyet dönemi edebiyatının unutulmaz karakterlerinden “Fosforlu Cevriye” ise 11 Ocak’tan mayıs ayına kadar sahnede olacak. Sokakların özgür ruhu Cevriye’nin imkânsız aşkı ve zorlu yaşam mücadelesini anlatan oyun, izleyenlere duygu yüklü anlar yaşatacak.

Eğlence ve Mizah Dolu Oyunlar

“Nereye Gidiyorsun” adlı tiyatro oyunu, 18 Ocak’tan haziran ayına kadar temsillerini sürdürecek. Hayatın beklenmedik sürprizleri ve aşk teması etrafında şekillenen oyun, eğlenceli ve düşündürücü sahneleriyle öne çıkıyor.

“Hisseli Harikalar Kumpanyası” ise 25 Ocak saat 19.00’da Bankkart Mavi Salon’da sahnelenecek. Anadolu’da turneye çıkan gezici bir tiyatronun hikâyesini mizahi bir dille ele alan oyun, haziran ayına kadar izlenebilecek.

Romantik Komedi ve Gerilim Aynı SahnedE

Romantik komedi türündeki “Küçük Bir Aşk Masalı”, 15 Şubat saat 20.00’de tiyatroseverlerle buluşacak. Seyircinin oyunun akışına dahil olduğu interaktif yapım, eğlenceli anlatımıyla dikkat çekiyor.

Gerilim türündeki “Cerrah” adlı oyun ise 6 Mart saat 20.30’da sahnelenecek. “Cerrah” kod adlı bir seri katili konu alan yapım, temposu ve gerilimi yüksek sahneleriyle izleyiciyi koltuğa kilitleyecek. Oyunun ikinci temsili 27 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Biletler Satışta

CSO Ada Ankara Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunların biletleri,

biletinial.com, SanatCepte uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanındaki gişelerden temin edilebiliyor.

Programla ilgili diğer tarihler ise CSO Ada Ankara’nın resmi internet sitesinden duyurulacak.