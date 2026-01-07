Kırmızı-siyahlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon sergilediği azimli futbolu, profesyonel duruşu ve liderliğiyle öne çıkan Sinan Osmanoğlu’nun şampiyonluk yolunda kilit katkılar sunduğunu vurguladı.

Kulüpten Teşekkür Mesajı

Gençlerbirliği’nin paylaşımında, Sinan Osmanoğlu’nun yalnızca sahadaki mücadelesiyle değil, karakteriyle de camianın takdirini kazandığı ifade edildi. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun kulüp tarihindeki yerini aldığı belirtilirken, bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edildi.

Kulüp, Sinan Osmanoğlu’na bundan sonraki kariyerinde ve özel hayatında başarılar diledi.

Süper Lig Yolunda Önemli Katkı

Sinan Osmanoğlu, Gençlerbirliği’nin Trendyol Süper Lig’e yükseldiği sezonda takım kaptanlarından biri olarak hem savunmadaki performansı hem de liderliğiyle dikkat çekmişti.