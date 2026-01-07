ABB’den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde dile getirilen “Ankara’ya haftalardır su verilmiyor” iddialarının sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı vurgulandı. Açıklamada, Ankara’ya su verilmeye devam edildiği ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyun adil, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesinin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Barajlara Gelen Su Neredeyse Yarı Yarıya Azaldı

ABB açıklamasında, 1990’lı ve 2000’li yıllarda kişi başına günlük 100-125 litre seviyelerinde olan barajlara gelen su miktarının, 2025 yılında neredeyse yarı yarıya azaldığına dikkat çekildi.

“Bu durum bir beceriksizlik değil, ülke genelinde yaşanan ve bilimsel verilerle ortaya konan derin bir kuraklığın sonucudur.”

Gerede Tüneli Dahil Su Miktarları Açıklandı

Kesikköprü Barajı hariç olmak üzere, Gerede Tüneli dahil barajlara gelen toplam su miktarları şu şekilde açıklandı:

2023: 661 milyon metreküp

2024: 404 milyon metreküp

2025: 182 milyon metreküp

Aşırı sıcaklar nedeniyle artan buharlaşmanın da kullanılabilir su miktarını yaklaşık yüzde 10 oranında azalttığı belirtildi.

Ankara’nın Net Su Açığı: En Az 170 Milyon Metreküp

Açıklamada, artan nüfus, göç ve sıcaklıklar nedeniyle Ankara’ya verilen ortalama günlük su miktarının 1,4 milyon metreküpe ulaştığı aktarıldı. Bu durumun, iki yıl içinde sisteme 1 milyar metreküpün üzerinde su verilmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Barajlara gelen su ile verilen su birlikte değerlendirildiğinde, Ankara’nın en az 170 milyon metreküp net su açığıbulunduğu vurgulandı.

DSİ’ye Çağrı: Yeni Su Kaynakları Şart

ABB, yeni su kaynaklarının bulunması ve Ankara’ya kazandırılması için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne defalarca yazı gönderildiğini, ancak DSİ’nin gereken hızı göstermediğini savundu.

ASKİ’den Su İsrafına Karşı Önlemler

ABB ve ASKİ tarafından su israfını önlemeye yönelik önlemler alındığı belirtilen açıklamada, 2024 ve 2025 yıllarında Ankara’ya verilen toplam su miktarının neredeyse aynı seviyede tutulabildiği ifade edildi.

İvedik Arıtma Tesisi’ne gelen su miktarında iddia edildiği gibi dramatik bir düşüş yaşanmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm imkanlarımızı seferber etmişken, kimse belediyemizin ve ASKİ’nin kuraklıkla mücadelesini ‘lafla’ gölgelemeye kalkmasın.”