Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi’nde bulunan Demetevler Metro İstasyonu önünde bir araya gelen vatandaşlar, 15 yaşındaki sahipsiz köpek Matmazel’in belediye personeli tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddialarını protesto etti.

Bazı vatandaşlar protestoya evcil hayvanlarıyla katılırken, grup dövizler taşıyıp sloganlar attı. Protestoda hayvan hakları ve sokak hayvanlarının yaşam hakkı vurgulandı.

HAYKONFED: “Sorumlular Ceza Almalı”

Grup adına açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) 2. Başkanı Haydar Özkan, Matmazel’in ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen kişilerin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir tane can için bu kadar insan burada. Çocuklar, yaşlılar, gençler… Herkes burada. Peki il özel idare ve belediye barınaklarında katledilen hayvanların hesabını kim verecek?”

Avukat Gürsoy: “Belediyeye Güvenmiyoruz”

Protestoda konuşan Avukat Tuğba Gürsoy ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Gürsoy, olayla ilgili kamera kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmadığını ve savcılığa sunulmadığını iddia ederek şunları söyledi:

“Matmazel dosyasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden erdemli ve onurlu bir davranış beklemiyorum. Bu ana kadar Matmazel’i döven kişilere ait kamera kayıtları savcılığa ibraz edilmedi. Bu soruşturma kapsamında belediyeye kesinlikle güvenmiyoruz.”

Sloganlarla Dağıldılar

Basın açıklamasının ardından bir süre daha slogan atan grup, olaysız şekilde alandan ayrıldı.