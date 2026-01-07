Ankara genelinde şebeke basıncındaki düşüş nedeniyle çeşitli ilçelerde aralıklı su kesintileri yaşanıyor. Özellikle Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde su kesintilerinin son günlerde arttığı belirtildi.

“3 gündür sular akmıyor”

Göksupark Sitesi sakini Recep Karadayı (35), üç gündür evlerine su gelmediğini ifade ederek,

“Normalde sabahları su geliyordu. Bugün sabah da gelmedi. Akşamları sadece 1 saat geliyor, sonra tekrar kesiliyor. Çamaşır ve bulaşıkları yıkayamıyoruz. Lavabo ihtiyacı için benzinliklere gitmeye başladık” dedi.

Vatandaşlar marketlerden su alıyor

Bölgede yaşayan Erdoğan Kasurka (60) ise siteye tanker çağrıldığını ancak bunun kalıcı çözüm olmadığını belirterek,

“İçme suyu ihtiyacımızı hazır su alarak karşılıyoruz. Ancak banyo, lavabo, çamaşır ve bulaşık gibi ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Tankerler geliyor ama bu yeterli değil” diye konuştu.

“Tasarruf etmemiz gerekiyor”

Su kesintilerinin Ankara genelinde yaşandığını söyleyen İbrahim Yavuz (32) da,

“Mağduriyet yaşıyoruz ama küresel ısınmayı da göz önünde bulundurmak lazım. Suyu daha az kullanıp tasarruf edeceğiz. Bu süreci ders olarak görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ASKİ: Çamlıdere Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Öte yandan ASKİ Genel Müdürlüğü, Çamlıdere Barajı’nda aktif hacmin altında kalan suyun sisteme alınabilmesi için yürütülen çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yaptığı açıklamada,

“Gerede ve Çamlıdere Havzası’ndan Ankara’ya gelen suda artış yok. Kar yağmasına rağmen erime gerçekleşmediği için barajlara gelen su sınırlı kaldı. Su tüketimini azaltmaya yönelik önlemlerle aylık yaklaşık 3 milyon metreküp tasarruf sağladık” dedi.