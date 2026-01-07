Ankara'da Hastane Metrosunda soğuk havadan korunmak için metro istasyonuna sığınan, "Matmazel" isimli 15 yaşındaki köpek, EGO personeli tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti. Matmazel'in ölümü sosyal medyada büyük ses getirmesi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki geldi.

15 yaşındaki "Matmazel" isimli köpeğin bu acı ölümü, vatandaşları derinden sarsarken, Ankara'nın büyük ilçelerinden birinde meydana gelmesi üzerine ve aleni yapılması sonucu ABB, şimşekleri üzerine çekti.

Ne olmuştu?

Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait olduğu öne sürülen bir hayvan barınağında çok sayıda köpeğin öldürüldüğü ve cesetlerin çöp poşetleri içerisinde soğuk hava deposunda saklandığı iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Depoda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde ölü köpeklerin bulunduğu poşetlerin üst üste istiflendiği görüldü. Ayrıca bakımsız durumda olduğu ve can çekiştiği iddia edilen bir köpek de paylaşılan görüntülerde yer aldı.

ABB’den iddialara ilişkin açıklama şöyle gelmişti: Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 25 Aralık 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında, görüntülerin ABB’ye bağlı Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ait olduğu yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı. Paylaşımların ihbar kabul edildiği belirtilerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla konunun tüm yönleriyle araştırılması için Teftiş Kurulu’nun görevlendirildiği ifade edildi.

ABB açıklamasında ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Resmi makamların, Karataş Hayvan Bakımevi dahil olmak üzere belediyeye ait tüm barınaklarda incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu görüntülerin ABB’ye ait herhangi bir barınakta çekilmediğinin ve belediyeyle bağlantısının bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Hafta sonu nedeniyle devam eden adli incelemelerin ardından hazırlanacak detaylı raporların tamamlanmasıyla birlikte, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgelerin pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Bu iki olayın yakın tarihlerde yaşanması üzerine, sosyal medyada ABB ve Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyüdü.