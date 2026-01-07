Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Tahsin Sendinç, kış şartlarında araç kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Trafik kazalarının yalnızca ceza uygulamalarıyla değil, doğru ekipman ve kapsamlı eğitimle azaltılabileceğini belirten Sendinç, sürücülerin mevsim koşullarına uygun hazırlık yapmasının ve özellikle buzlu zeminde nasıl davranacağını bilmesinin güvenli trafik için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

“ARAÇLAR, MEVSİM ŞARTLARINA UYGUN DONANIM KULLANMALIDIR”

Sendinç, trafik kurallarının temel amacının güvenli ulaşım olduğunu vurgulayarak, “Trafik kuralları kişilerin gidecekleri yere mümkün olan en kısa sürede ve güvenli bir şekilde ulaşması için vardır. Trafik kuralları evrenseldir.” dedi.

Araçların mevsim koşullarına uygun hazırlanmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Sendinç, “Araçlar, yaşanılan mevsim şartlarına uygun donanım kullanmalıdır. Yaz aylarında klima ne kadar önemliyse, kış aylarında kalorifer sistemi de o kadar önemlidir.” ifadelerini kullandı.

“KIŞ LASTİĞİ GÜVENLİ SÜRÜŞÜN TEMELİDİR”

Yağışlı ve buzlu havalarda lastiklerin hayati rol oynadığını belirten Sendinç, “Yolda biriken suların tekerleğin yola temasını engellememesi için lastiklerin suyu tahliye edecek yapıda olması gerekir. Hava sıcaklığı sıfırın altına indiğinde buzlanma olacağını öngörmek sürücünün sorumluluğudur.” diye konuştu.

Kış lastiğinin zorunlu olduğuna işaret eden Sendinç, “Kış lastikleri, karlı ve buzlu zeminde aracın yola tutunmasını sağlayarak güvenli yolculuk imkânı sunar. Ancak burada en önemli nokta, sürücünün araç hızını doğru belirlemesidir.” dedi.

“SÜRÜCÜLER BUZLU ZEMİNDE NE YAPACAĞINI BİLMİYOR”

Son günlerde medyada yer alan kaza görüntülerine dikkat çeken Sendinç, bu kazaların temelinde eğitim eksikliği olduğunu söyledi. “Buzlu zeminde kaymaya başlayan araçlarda sürücü paniğe kapılıyor, ayağını frenden çekmiyor ve tekerleklerin dönmesine izin vermiyor. Oysa tekerlek dönse ve direksiyon kayan tarafa çevrilse aracın kontrolünü geri almak mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Bu bilgilerin sürücü kurslarında yeterince öğretilmediğini savunan Sendinç, “Ülkemizde direksiyon sınavları genellikle kuru zeminde yapılıyor. Bu da sürücünün çamurlu, buzlu veya sulu zeminde nasıl davranacağını öğrenememesine neden oluyor.” dedi.

“TRAFİK EĞİTİMİ YENİDEN YAPILANDIRILMALI”

Trafik sorunlarının çözümünde yalnızca cezaların yeterli olmayacağını vurgulayan Sendinç, “Caydırıcı cezalar gerekli ancak trafik eğitimi kesinlikle ihmal edilmemelidir.” diye konuştu.

