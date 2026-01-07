Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025’te de dolu dolu bir yasama yılını geride bırakarak 2026 yılına girdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar, Meclis’in yasama sorumluluğunu güçlendiren, toplumsal uzlaşıyı önceleyen ve Türkiye’nin hem iç hem de dış gündemine duyarlılığını ortaya koyan bir tablo sundu. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yoğun toplantı trafiği ile Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına yönelik Meclis çatısı altındaki girişimler yılın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

YASAMA YILINDA YOĞUN VE DİSİPLİNLİ TAKİP

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar, TBMM’nin yasama iradesini güçlendiren ve demokratik müzakere kültürünü önceleyen bir süreci yansıttı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in yasama faaliyetlerini yakından takip etti. Genel Kurul çalışmalarının sağlıklı işlemesi, komisyonların etkinliği ve demokratik müzakere zeminlerinin güçlendirilmesi Başkanlık makamının öncelikleri arasında yer aldı. Kurtulmuş’un yönettiği oturumlar, Meclis’in kurumsal ciddiyetini ve temsil gücünü yansıtan örnekler sundu.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU 20 KEZ TOPLANDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2025 yılı boyunca Meclis’te toplam 20 kez toplandı. Komisyon toplantılarında toplumsal barışı güçlendirmeye yönelik başlıklar ele alındı; farklı görüşlerin demokratik zeminlerde ifade edilmesine imkân tanındı. Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında Meclis’in kapsayıcı ve birleştirici rolüne dikkat çekerek ortak aklın önemini vurguladı. Komisyon, 2025 yılı Meclis çalışmalarının en dikkat çeken başlıklarından biri olarak öne çıktı.

TOPLUMSAL UZLAŞI VE KARDEŞLİK VURGUSU

Komisyon çalışmalarıyla birlikte yıl boyunca gerçekleştirilen temaslarda, toplumsal fay hatlarının onarılması ve ortak değerlerin güçlendirilmesi hedeflendi. Kurtulmuş, Meclis’in yalnızca yasa yapan bir kurum değil, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bir uzlaşı zemini olduğuna dikkat çekti. Bu yaklaşım, 2025 yılı boyunca Meclis çalışmalarının ana omurgasını oluşturdu.

GAZZE, MECLİS GÜNDEMİNDEN DÜŞMEDİ

2025 yılında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un gündeminde öne çıkan bir diğer başlık ise Gazze’de yaşanan insanlık dramı oldu. Gazze’de sivilleri hedef alan saldırılar ve süregelen insani kriz, Meclis çatısı altında sık sık gündeme taşındı. Kurtulmuş’un öncülüğünde düzenlenen toplantılar, programlar ve değerlendirme oturumlarıyla, yaşananların bir insanlık suçu olduğu vurgulandı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.