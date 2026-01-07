AKP' Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin 'Maduro' sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği iddialarına ilişkin “Bize gelen böyle bir haber yok” dedi.

Maduro’ya Türkiye’ye gitmesinin teklif edildiği yönündeki haberler ABD’li Senatör Lindsey Graham ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından doğrulanmıştı.

Graham, "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" ifadelerini kullanmış, Graham’ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump’ın kafasını sallayarak doğrulayıcı bir tavır takınması dikkat çekmişti.