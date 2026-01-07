Sosyal medya üzerinden kredi alamayan ya da kredi notu yetersiz olan vatandaşlara yönelik yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Özellikle TikTok canlı yayınları aracılığıyla yürütülen bu yöntem, maddi sıkıntı yaşayan kullanıcıları hedef alıyor.

Edinilen bilgilere göre, kendilerini “kredi danışmanı” gibi tanıtan dolandırıcılar, TikTok canlı yayını sırasında WhatsApp numaralarını açıkça paylaşarak takipçilerine ulaşıyor. Kredi notunu yükseltme veya kesin kredi kullandırma vaadinde bulunan bu kişiler, farklı hesaplardan saatlerce yayın yaparak güven kazanmaya çalışıyor.

Canlı yayınlarda, “Kredi notunuz ne olursa olsun yükseltiriz”, “İstediğiniz bankadan istediğiniz tutarda kredi almanızı sağlarız” gibi ifadeler kullanan şüpheliler, başvuru için vatandaşlardan kişisel ve finansal bilgilerini talep ediyor. WhatsApp üzerinden iletişime geçen kullanıcılardan; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV kodu, banka hesap bilgileri ve kimlik bilgileri gibi son derece hassas veriler isteniyor.

Bilgiler Karşılığında Ücret Talep Ediliyor

Ayrıca dolandırıcıların, hizmet bedeli adı altında vatandaşlardan belirli miktarlarda ücret aldıkları da iddia ediliyor. Kredi puanı düşük olan kişilere yönelik olarak ise “Bu kadar düşük puana hizmet veremiyoruz” denilerek ek ödeme talep edildiği, ödeme yapanlara ise herhangi bir gerçek hizmet sunulmadığı belirtiliyor.