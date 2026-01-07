İzmir’in Ödemiş ilçesinde, fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 4 Ocak’ta eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2’si kadın toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, fuhşa aracılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.