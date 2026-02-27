R&I tarafından yayımlanan değerlendirme raporunda, son dönemde uygulanan makroekonomik istikrar odaklı politika çerçevesinin not artışında belirleyici rol oynadığı belirtildi.

Raporda, enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikası ve mali disiplini önceleyen yaklaşımın politika belirsizliklerini azalttığı, makroekonomik dengelenme sürecini güçlendirdiği ifade edildi. Ekonomik aktivitede kontrollü bir yavaşlama öngörülmesine rağmen, büyümenin sürdürülebilir seviyelerde devam edeceği değerlendirildi.

Türkiye ekonomisinin güçlü demografik yapısı ve potansiyel büyüme kapasitesinin de kredi notu açısından olumlu unsurlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Cari açık daraldı, rezervler güçlendi

Raporun dış denge bölümünde, cari açığın belirgin şekilde daralması, artan sermaye girişleri ve döviz rezervlerinde hem miktar hem de kompozisyon açısından kaydedilen iyileşme dikkat çekti. Bu gelişmelerin Türkiye’nin dış kırılganlıklarını azaltan temel faktörler olduğu vurgulandı.

Bankacılık sektörü ve kamu maliyesi öne çıktı

Finansal istikrara ilişkin değerlendirmede, bankacılık sisteminin güçlü sermaye yeterliliği, yüksek kârlılık oranı ve düşük takipteki kredi oranı sayesinde sağlam görünümünü koruduğu belirtildi.

Kamu maliyesi tarafında ise deprem harcamalarına rağmen mali konsolidasyon sürecinin ilerlediği, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının gerilediği ve faiz dışı dengenin yeniden fazla vermesinin beklendiği ifade edildi.

Ayrıca genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının benzer ülkelere kıyasla düşük seviyede bulunmasının, borç sürdürülebilirliği açısından önemli bir çıpa oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

R&I’nin not artışı, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye yönelik risk algısının iyileşmesi açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.