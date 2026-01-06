Kanal D’nin fenomen yapımı İnci Taneleri, üçüncü sezonuna bu ay içinde başlamaya hazırlanıyor. Dizinin senaristi Yılmaz Erdoğan, Netflix için kaleme aldığı “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisini tamamladıktan hemen sonra İnci Taneleri’nin yeni sezonu için 5 bölümlük senaryo yazdı.

Dizi Sete Çıktı

Şenol Sönmez’in yazdığı bölümlerin ardından, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği dizi dün itibarıyla yeniden sete çıktı. Ekrana geldiği günden bu yana büyük ilgi gören yapımın yayın gününde ise önemli bir değişiklik ihtimali gündemde. Kulislerde, yeni bir karar alınmazsa dizinin perşembe akşamından salı gününe alınabileceği konuşuluyor.

Üçüncü Sezon 16 Bölüm Olarak Planlanıyor

Yeni sezonun toplamda 16 bölüm olarak planlandığı öğrenildi. Hikâyede yaşanan ayrılıkların ardından diziye iki yeni karakter dahil edilecek.

Yeni Karakterler Hikâyeyi Güçlendirecek

Bu karakterlerden “Servan”, Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber’in eski aşkı olarak izleyici karşısına çıkacak. “Keledoş” ise mafya bağlantılı güçlü bir figür olarak dizide yerini alacak. Her iki rol için de oyuncu seçimleri konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Final İhtimali Gündemde

Fenomen diziyle ilgili bir diğer dikkat çekici kulis bilgisi ise, üçüncü sezondaki 16 bölümün ardından yapımın final yapabileceği yönünde oldu. Ancak yapım şirketinden bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İnci Taneleri’nin yeni sezon bölümleri ve olası yayın günü değişikliğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.