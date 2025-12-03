Unutulmaz yapımlara imza atan yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi “Adile” için düzenlenen gala gecesi, İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Usta oyuncu Adile Naşit’in hayatını konu alan filmde Naşit’i Meltem Kaptan, Münir Özkul’u ise Levent Can canlandırıyor. BKM yapımı film, izleyiciyi hem Yeşilçam’ın duygusal atmosferine hem de Adile Naşit’in özel yaşamına götürmeyi hedefliyor.

Gecenin en dikkat çeken anı: “Limon mu, sirke mi?” sahnesi tekrar canlandırıldı

Gala gecesinin en çok konuşulan bölümü, Meltem Kaptan ile Levent Can’ın sahnede meşhur “Limon mu, sirke mi?” sahnesini yeniden canlandırması oldu. Seyirciden büyük alkış alan bu an, Yeşilçam nostaljisini gala salonuna taşıdı.

Ünlü isimlerden yoğun katılım

Geceye birçok tanınmış isim katıldı. Davetliler arasında:

Devrim Yakut, Alper Kut, Yiğit Kirazcı, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Ezgi Mola, Demet Akbağ, Güldür Güldür Show ekibi ve birçok kişiYer alırken, oyuncular hem filme hem de Adile Naşit’in Türk sinemasındaki mirasına duydukları saygıyı dile getirdi.

Filmde kimler oynuyor? Başroller ve kadro

Başroller:

Meltem Kaptan — Adile Naşit

Levent Can — Münir Özkul

Seda Bakan — Filmde Adile Naşit’in hayatına eşlik eden önemli bir karakter

Yiğit Kirazcı, Devrim Yakut, Hasibe Eren, Alper Kut gibi başarılı oyuncular projede yer alıyor.

Yönetmen: Çağan Irmak

Senaryo: Nermin Yıldırım

Yapım: BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi)

Film, Adile Naşit’in hangi dönemlerine odaklanıyor?

“Adile”, sadece ünlü oyuncunun sahnedeki neşeli yüzünü değil; kariyer yolculuğunu, yaşadığı kayıpları, aile bağlarını, Yeşilçam’daki zorlukları

derinlikli bir dille anlatıyor. Film, hem duygusal hem de biyografik yönüyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Vizyon tarihi

“Adile” filmi, 5 Aralık 2025 tarihinde vizyona girecek.