Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarından Kanal D, kasım ayını da zirvede tamamladı. Kanal, çok izlenen dizileri, gündemi yakalayan haber bültenleri ve geniş kitlelere hitap eden programları sayesinde total hedef kitlede prime time birincisi olarak ayı kapattı.

Kasım liderliğinde dizilerin büyük payı var

Her bölümü ilgiyle takip edilen “Güller ve Günahlar”, haftalardır reytinglerin zirvesinde yer alan “Eşref Rüya”, Mardin’i Türkiye gündemine taşıyan “Uzak Şehir” ve Türk televizyon tarihinin fenomeni “Arka Sokaklar”, Kanal D’nin kasım ayı başarısında önemli rol oynadı.

Kanal D, her yaştan izleyicinin buluşma noktası

Kanalın beğeni toplayan yaşam içerikleri; “Gelinim Mutfakta”, “Neler Oluyor Hayatta?”, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza” ve “Magazin D”, farklı yaş gruplarından milyonları ekrana çekti.

Kanal D Ana Haber ve Kanal D Haber Hafta Sonu ise Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri canlı yayınlarla izleyiciye ulaştırdı.

İnci Taneleri yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kasım ayında dram, aksiyon, komedi ve gerilim türlerindeki yerli-yabancı filmleri izleyiciyle buluşturan Kanal D, büyük ilgi gören dizisi “İnci Taneleri”nin yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.