Star TV’de OGM Pictures imzasıyla ekrana gelen Çarpıntı, bu akşam 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Burcu Alptekin’in yönettiği dizinin geleceği açısından bu bölüm büyük önem taşıyor. Dizinin 13. bölümde final yapıp yapmayacağı, bu akşamki reyting sonuçlarına göre netleşecek.

Bölüm çekimleri son anda yetişiyor

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert’i bir araya getiren yapımın reytinglerde yükseliş göstermemesi durumunda gelecek hafta final yapacağı öğrenildi. Dizide bölüm sahnelerinin adeta ucu ucuna yetiştirildiği, hatta bu akşam yayınlanacak bölüm için bugün bile çekim yapıldığı belirtiliyor.

Öte yandan yapımın maliyet nedeniyle zarar ettiği, ancak bu akşam izlenme oranlarının yükselmesi durumunda bölüm sayısının artırılmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

