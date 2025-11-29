Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 3. sezon çekimlerinin ardından 2026 yılına kadar dinlenme kararı almıştı. Ancak reklam projelerine devam eden ünlü oyuncu, dünyaca ünlü güzellik markası Loreal’in 2026 yılı itibariyle yeni yüzü oldu.

Üç Büyük Markanın Yüzü Olacak

Sarıkaya, daha önce Mavi ve Akbank ile yaptığı iş birliklerinin ardından, bu kez Loreal ile dev bir anlaşmaya imza atacak. Yakında tamamlanacak anlaşma kapsamında ünlü oyuncu, bir yıl boyunca reklam filmleri ve özel fotoğraf çekimleri gerçekleştirecek.