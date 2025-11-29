Türkiye’ye ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ndeki toplantısının ardından Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo’nun ziyareti sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Patrikhane programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere yoğun güvenlik eşliğinde Volkswagen Arena’ya geçen Papa 14. Leo, burada yaklaşık bir buçuk saat kaldı. Ayin tamamlandıktan sonra Papa, Volkswagen Arena’dan ayrıldı.