Ankara’da, ‘Ayhan Bora Kaplan’ suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Operasyonda, Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman ve bir emekli polis memuru ile birlikte şüpheliler mahkeme tarafından tutuklandı, bir polis memuru ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, suç örgütü üyelerinin dijital incelemelerinde elde edilen yeni deliller üzerine İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Operasyonda emekli polis Önder P., avukat Tarık Teoman, Erhan B. ve polis memuru Resul A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüpheli Önder P., verdiği ifadede, suçlamaları reddederek örgütle bağlantısı olmadığını belirtti. Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman ise, ceza avukatlığı dışında hiçbir faaliyetinin olmadığını ve örgüte yardım etmediğini söyledi. Şüpheli Erhan B. de örgütle ilgisi olmadığını ve kimseye yardım etmediğini ifade ederek serbest bırakılmayı talep etti.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, teknik inceleme raporları, HTS kayıtları, şüpheli beyanları ve dosya kapsamını değerlendirerek, şüpheliler üzerinde kuvvetli suç şüphesi bulunduğuna karar verdi. Mahkeme, Tarık Teoman ve Erhan B.’yi “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme”, Önder P.’yi ise “örgüte üye olma”, “iftira” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutukladı. Polis memuru Resul A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.