Prof. Dr. Tevfik Özlü, sigara içmeyenlerin özellikle açık alanlarda dumana maruz kaldığını belirterek, pasif içiciliğin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu söyledi. Özlü, insanların temiz hava soluma hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

Açık alanlarda pasif içicilik tehlikesi

Prof. Dr. Özlü, “Kapalı alanlarda pasif maruziyeti biliyoruz; ancak kalabalık ve mesafenin korunamadığı açık alanlar da sigara içmeyenler için risk oluşturuyor. Maçlar, konserler, festivaller, oyun parkları gibi alanlarda yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve gebeler dumanla karşı karşıya kalabiliyor” dedi.

Avrupa örnekleri ve Türkiye çalışmaları

Özlü, Avrupa’nın birçok ülkesinde açık alanlarda sigara kullanımına kısıtlamalar getirildiğini belirterek, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı’nın “Dumansız Hava Sahası” çalışmaları kapsamında açık alanlarda sigara kullanımına yönelik yasal düzenleme hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Yeni düzenleme ile sınırlar netleşecek

“Yeni düzenleme ile okul bahçeleri, eğitim alanları, hastane ve kamu binalarının girişleri gibi herkesin bir arada olduğu açık alanlarda sigara içmek kısıtlanacak” diyen Özlü, pasif içiciliğin önlenmesinin ve sigara içmeyenlerin sağlığının korunmasının amaçlandığını ifade etti.

Dünya genelinde pasif içicilik

Prof. Dr. Özlü, dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunların 1 milyondan fazlasının hiç sigara içmemiş kişiler olduğunu belirterek, “Pasif içicilik, sigara içmeyenlerin de sağlığını tehdit ediyor. Açık alanlarda bile sigara dumanına maruz kalmak ciddi risk oluşturuyor” dedi.