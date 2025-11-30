Soruşturma, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamaları çerçevesinde yürütüldü. Yapılan teknik takip ve elde edilen deliller doğrultusunda, 9 farklı işletmede çalışan şüpheliler tespit edildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 83 şüpheliden 56’sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Halk ve Güvenlik İçin Sıkı Denetim

Yetkililer, operasyonların toplum güvenliğini sağlama ve cinsel suçların önlenmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.