Edinilen bilgiye göre, 34 FD 2133 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen üç araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasarlı araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

Öte yandan kazada minibüs sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.