Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 Kişi Hayatını Kaybetti, 21 Yaralı Hastanelere Kaldırıldı

Olay yerinde yapılan ilk incelemede 2 yolcunun yaşamını yitirdiği, 21 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinar ve çevre ilçelerde bulunan hastanelere sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.