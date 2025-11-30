Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, 4’ü Avrupa olmak üzere son 11 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig’de ise namağlup tek takım konumunda olan sarı-lacivertliler, bu süreçte oynadığı son 5 lig maçını kazanmayı başardı.

Haftaya Galatasaray’ın 1 puan gerisinde 31 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, derbiyi kazanması durumunda haftayı lider tamamlayacak.

Çağlar Söyüncü ve Szymanski’nin Durumu Maç Saatinde Netleşecek

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan oyuncular dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatmalarına rağmen maç ritimleri yeterli seviyeye ulaşmayan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski için son karar maç saatinde verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

Oosterwolde Kart Sınırında

Derbi öncesi Fenerbahçe’de sarı kart sınırında bulunan tek oyuncu Jayden Oosterwolde. Hollandalı savunmacı bu maçta kart görmesi halinde bir sonraki karşılaşma olan Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’nin Galatasaray Derbisi Muhtemel İlk 11’i

Sarı-lacivertlilerin sahaya şu 11’le çıkması bekleniyor:

Ederson – Nelson Semedo – Milan Skriniar – Jayden Oosterwolde – Levent Mercan – Edson Alvarez – İsmail Yüksek – Dorgeles Nene – Marco Asensio – Kerem Aktürkoğlu – Youssef En-Nesyri