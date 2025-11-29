SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Kocaelispor'la golsüz berabere kalan Göztepe yarın deplasmanda Antalyaspor'un rakibi olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Adnan Demir Kayatepe düdük çalacak. Konuk Göztepe'de henüz sakatlığını atlatamayan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra mücadelede forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan stoper Furkan Bayık ve kart cezası sona eren sağ kanat Arda Okan görev verilmesi durumunda Antalyaspor'a karşı forma giyebilecek. Bu karşılaşma öncesi Göztepe 14'üncü haftaya 23 puanla 5'inci sırada girerken, Antalyaspor ise 14 puanla 12'nci basamakta yer aldı. Geçen sezon Antalya'da oynanan maç golsüz sona ererken, Göztepe rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yenmişti.