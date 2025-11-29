Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın istifasını sunduğunu belirterek, söz konusu kararı onayladığını açıkladı. Zelenskiy, istifayı spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek amacıyla kabul ettiğini belirtti.

Zelenskiy, görev süresince yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Yermak'a teşekkür ederek, “Andriy, müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutumunu her zaman olması gerektiği şekilde temsil etti. Bu tutum daima vatansever bir duruştu” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeniden yapılanma sürecinin başlayacağını söyleyen Zelenskiy, yeni başkanın belirlenmesi için istişarelere bugün başlanacağını ve bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini açıkladı.

Bu gelişme, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından dün sabah saatlerinde Devlet Başkanlığı Ofisi'nde bir soruşturma kapsamında arama yapıldığının bildirilmesinin ardından geldi.