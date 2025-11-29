Abbas SATIR

CHP’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganı sürdürdüğü 39. Olağan Kongresinin ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

Delegelerin büyük coşuşuyla kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş dönemde CHP’ye yapılanları anlattı.

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olduğunu tekrarlayan Özgür Özel, “İmamoğlu’ndan korkuyorlar. Getirin sandığı erken seçim yapalım. Hodri meydan hodri medyan” diye konuştu.

“CHP’YE UZANAN ELLERİ BU MİLLET KIRACAKTIR”

CHP 39. Kurultayında konuşan Özgür Özer, CHP’ye her dönemde kapatmak için çok uğraştıklarını belirterek Kenan Evren CHP’yi kapattı. Ancak halk kapıları kırdı. Şimdi açık söylüyorum. Bu partiye uzanan elleri millet kıracaktır” diye konuştu.

Konuşmasının bir bölümünde isim vermeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yanıtlar verdi.

Özgür Özel “ Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerin sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. Çünkü bu parti artık seçim gecesi ışıkları erkenden söndüren üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak. Bu parti Bu parti kadın kollarının seçim akşamı tülbenti sirkeye basıp başına bağladığı bir parti olmayacak” dedi.

Özgür Özel şunları söyledi:

“Müesses Nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses Nizama işbirlikçi olanlara kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak.

Bu parti gençlik kollarının ışığı sönmeden kendi evine giremediği, boynu bükük sokakta beklediği, babası ne oldu seçim deyince yere bakan gençlik kollarının partisi olmayacak. CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak."

Özel'in bu sözleri, salonda coşkuya neden olurken akıllara CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" açıklamasını getirdi.