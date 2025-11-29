Abbas SATIR

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SABAH Gazetesi’ne çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla anılmaz, bir araya gelemez" dedi

Ankara Arena Salonunda devam eden CHP’nin 39. Kurultay’ına katılan CHP’li delegelere Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sabah Gazetesi’ne verdiği demeci bazı delegeler sorduk.

Bir çok delegele Kurultay günü böyle demeç vermesinin doğru olmadığını söylerken, bazı delegeler “Çok yazık. Daha düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu için geceli gündüzlü çalıştık. Şimdi iktidar saflarına mı geçti” diye konuştular.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

CHP ‘nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sabah Gazetesi’ne yaptığı açıklamada "Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Hodri meydan! Sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok" mesajını verdi.