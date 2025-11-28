Anma törenine, Cengiz’in ailesinin yanı sıra, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Cengiz döneminin önemli yöneticileri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke ve sarı-kırmızılı camianın pek çok önemli ismi katıldı.

Sarper Cengiz: “Babamın Galatasaray’a Duyduğu Sevda Hayatının En Saf Duygularındandı”

Törende konuşan Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz, babasının Galatasaray’a duyduğu derin sevdayı ve gösterdiği fedakarlıkları anlattı. Sarper Cengiz, “Bugün burada yalnızca bir başkanı değil, cesareti, beyefendiliği ve kalbindeki tertemiz niyetiyle hepimizin yüreğine dokunmuş bir insanı anıyoruz” dedi. Babasının hastalığına rağmen görevine olan bağlılığını vurgulayan Sarper Cengiz, “Son nefesime kadar görevime devam edeceğim” diyen babasının, hoşgörüsü ve başkalarını hep kendisinden önce düşünme karakterinin, onu özel kıldığını ifade etti. Ayrıca, Mustafa Cengiz’in vatanseverliği ve yerli-millilik konusundaki hassasiyetinin de büyük takdir topladığını belirten Sarper Cengiz, “Galatasaray’a duyduğu sevda ve özellikle taraftara olan sevgisi hayatının en saf duygularındandı” diyerek babasına duyduğu özlemi dile getirdi.

Dursun Özbek: “İyi Bir Galatasaraylıydı”

Anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mustafa Cengiz’in camiaya büyük katkılar sunduğunu belirterek, “Onunla aynı yaştayız, yaşına ve hastalığına rağmen Galatasaray’a hizmet etmekten asla geri durmadı. İyi bir Galatasaraylıydı” dedi. Özbek, Cengiz’in Galatasaray’a yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını ve her zaman kalplerde yer edileceğini söyledi. Ayrıca, Galatasaray’a geçmişte hizmet etmiş tüm başkanları ve çalışanları anmanın, sarı-kırmızı camianın bir görevi olduğunu belirtti.

Mustafa Cengiz’in Galatasaray’a olan katkıları, sadakati ve başkanlık dönemindeki vizyonu, sarı-kırmızılı camianın hafızasında daima taze kalacak. Anma töreni, Galatasaraylıların bir araya gelerek, geçmişteki önemli isimleri yad etme geleneğinin bir parçası olarak büyük bir anlam taşıdı.