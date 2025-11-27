Dass Yapım’ın NOW için çekeceği “Doc” dizisinde Mevsim karakteri için geçen yaz Alina Boz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ancak kulislerden sızan bilgiler durumun farklı olduğunu ortaya koydu.

Alina Boz, diziden kendi isteğiyle ayrılmadı, yapım tarafından çıkarıldı ve yerine Sıla Türkoğlu getirildi.

Boz, eşiyle tatilden dönerken uçakta çıkan haber sayesinde diziden çıkarıldığını öğrendi. Konunun yasal platforma taşınması ihtimali üzerinde durduğu konuşuluyor.