TV8’in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz’in Eleni ve Oruç karakterlerini canlandıran Ava Yaman ile Burak Yörük, “O Ses Türkiye Yılbaşı” özel çekimi için teklif aldı.

Her yıl başta dizi sektörü olmak üzere birçok ünlü ismin performans sergilediği yarışmanın özel bölümünde, hangi isimlerin yer alacağı merak konusu. Program için görüşmeler şimdiden başladı ve iki başarılı oyuncunun da yarışmaya katılıp katılmayacağı, dizi çekim programlarına bağlı olarak netleşecek.

“O Ses Türkiye Yılbaşı” özel çekiminin 18 Aralık 2025’te yapılması planlanıyor. Hem oyunculukları hem de sesleriyle dikkat çeken Ava Yaman ve Burak Yörük’ün yarışmada performans sergilemesi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.