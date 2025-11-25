Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük askerî başarılarından biri olarak kabul edilen Kut’ül Amare Zaferi, üç yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan belgeselle beyaz perdeye taşındı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini tarihçi kimliğiyle tanınan Koray Demir’in üstlendiği belgeselin gala gösterimi, Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanında öncü kuruluşlarından HAVELSAN’da gerçekleştirildi.

Doludizgin Creative Films ve TRT ortak yapımı olan belgesel, 7 farklı ülkede sürdürülen çekimler, arşiv taramaları, savaş alanlarında yapılan saha araştırmaları ve son teknoloji canlandırmalarla desteklendi. Yapım ekibi, Kut’ül Amare’nin unutulan yönlerini, askerin direnişini ve dönemin uluslararası dengelerini gerçeğe en yakın şekilde aktarmayı hedefledi.

Gala gecesi savunma sanayi camiasından önemli isimleri bir araya getirirken, oyuncu Emel Göksu ve kültür-sanat dünyasından pek çok davetli de gösterime katıldı. Katılımcılar, belgeselin anlatım dili ve tarihsel doğruluğu konusunda olumlu değerlendirmelerde bulundu.

“ZOR BİR SÜREÇTİ KARŞILIĞINI ALDIK!”

Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a konuşan yönetmen Koray Demir, projenin yıllar süren hazırlık aşamasını anlatarak duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Uzunca yıllara dayanan bir proje oldu. Hayatımızın bir kısmını tamamen buna adadık çünkü gerçekten ‘ne olmuştu?’ sorusunun peşindeydik. Çekimler sırasında büyük zorluklar yaşadık, özellikle pandemi dönemi süreci ciddi şekilde aksattı. Buna rağmen ekibimizle projeyi bırakmadık, araştırmaya ve çekimlere devam ettik. Sonunda bugünlere geldik.”

Demir, belgeselin şimdiye kadar hem ulusal hem uluslararası festivallerde yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları ekledi:

“2024 Temmuz’undan beri festival festival geziyoruz. Çok güzel geri dönüşler aldık, bu bizi daha da motive etti. Bugün Ankara’da özel bir gösterim yapıyoruz çünkü 25 Kasım, Kut Zaferi’nin yıl dönümü. Böyle anlamlı bir günde belgeseli Ankaralılarla buluşturmak istedik. Çok mutluyuz.”

YÖNETMEN KORAY DEMİR KİMDİR?

1974, Gölcük-İzmit doğumludur. Yönetmen, yapımcı ve yazardır. 2002 yılından itibaren profesyonel film sektöründe kendi şirketi ile çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar arasında pek çok uluslararası reklam, tv programı, belgesel ve diziler bulunmaktadır. 2008 yılında gerçekleştirdiği dünyanın ‘ilk görsel Kuran’ çalışması sonrasında yurt dışında 20’den fazla ülkede yaratıcı projelerde yer almıştır. Halen İstanbul, Dubai, Doha ve Cidde kentleri ağırlıklı olmak üzere Körfez bölgesinde film çalışmalarını sürdürmektedir. Çekimleri 7 ülkede, 3 yılı aşkın sürede tamamlanan ‘Kut Al Amara: Masaldan Gerçeğe’ isimli belgesel filmi, 2024 yılında pek çok uluslararası festivalde En İyi Belgesel Film ve En İyi Belgesel Film Yönetmeni ödüllerini kazanmıştır. Bu filmin çekim süreci boyunca Türk, İngiliz ve Arap tarihçilerle yaptığı tartışmalar ayrı bir kitap olarak baskıya hazırlanmaktadır. Halen Balkanlar ve Orta Doğu’da Osmanlı tarihi üzerine saha çalışmaları yapmaktadır. Selanik 1876 konu başlığında, ilk Türk modern askeri darbesinin perde arkasını araştırdığı bir master çalışmasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Yakın Çağ Tarihi bölümünde tamamlamıştır.