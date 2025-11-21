Keçiören Belediyesi, Emrah Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır devam eden sel sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmak amacıyla General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi’nde kapsamlı atık su ve yağmur suyu altyapı çalışmalarına başladığını açıkladı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) istikametine ulaşımı sağlayan kavşak geçici olarak trafiğe kapatıldı. Belediye yetkilileri, bölgeyi kullanacak sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, imalat çalışmalarının yaklaşık 25 gün süreceği belirtildi. Açıklamada, “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, süreç boyunca vatandaşlarımızın anlayış ve destekleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Belediye, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede uzun yıllardır yaşanan su taşkınlarının sona ereceğini vurguladı.