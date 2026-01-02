Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı ve don uyarılarının ardından harekete geçen Keçiören Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde sahaya çıkan ekipler, özellikle kar yağışının yoğun hissedildiği mahallelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizliği çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttü.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde ilçe genelinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

93 Araç ve 400 Personel Sahada

Karla mücadele kapsamında belediyeye bağlı 93 araç ve 400 personel, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. İlçenin yüksek kesimleri başta olmak üzere riskli bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılırken, vatandaşlardan gelen ihbarlar da AKOM tarafından değerlendirilerek ekipler ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde yönlendirildi.

Çalışmalar Anlık Olarak Takip Edildi

Kar küreme ve tuzlama araçlarında bulunan kamera sistemleri sayesinde sahadaki çalışmalar AKOM’dan canlı olarak izlendi. Harita destekli takip sistemiyle kapalı yollar kısa sürede ulaşıma açılırken, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.

"Teyakkuz Halindeyiz"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek,Kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 93 araç ve 400 personelimizle sokak sokak, mahalle mahalle sahadayız” ifadelerini kullandı.