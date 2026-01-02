Aslen Konyalı olan ve yaklaşık 11 yıldır Antalya’da TIR şoförlüğü yapan Necdet Tilif, yaşadığı olayların ardından sokakta kaldığını anlattı. Tilif, 2021 yılında sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kişiyle evlendiğini, birlikte aldıkları evi eşinin üzerine yaptığını ve aldatıldığını öğrenince boşanma davası açtığını söyledi.

Dava süreci devam ederken eşinin kendisini eve çağırdığını ifade eden Tilif, uykudayken 19 bıçak darbesiyle saldırıya uğradığını ve ağır yaralandığını belirtti. Olay sonrası eşinin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandığını, ancak yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakıldığını dile getirdi.

Tendonları Koptu, Çalışamaz Hale Geldi

Saldırı sonrası vücuduna 82 dikiş atıldığını ve 6 gün boyunca yoğun bakımda komada kaldığını aktaran Tilif, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra taburcu edildiğini söyledi. Ancak saldırının kalıcı izler bıraktığını vurgulayan Tilif, tendonlarının koptuğunu ve 4 parmağının sakat kaldığını ifade etti.

Uzun süre ayakta duramadığını ve bu nedenle çalışamadığını belirten Tilif, bir süre alüminyum kutu toplayarak geçinmeye çalıştığını ancak artık bunu da yapamaz duruma geldiğini kaydetti.