Sonsöz ekibi, Ankara sokaklarında vatandaşın sesini duyurmaya devam ediyor. Melisa Sapaz ve Ayça Cicidurucu’nun gerçekleştirdiği sokak röportajlarında bu kez Ankaralılara, “ABB Başkanı Mansur Yavaş karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz?” sorusu yöneltildi.

Vatandaşların bir bölümü ulaşım, altyapı, sosyal destekler ve kentsel hizmetlere ilişkin taleplerini dile getirirken, bazı Ankaralılar ise belediye çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti. Röportajlarda öne çıkan görüşler, başkentte belediyecilik hizmetlerine dair beklenti ve memnuniyetin birlikte var olduğunu ortaya koydu.

Sokakta mikrofon uzatılan Ankaralıların görüşleri, yerel yönetimlere yönelik talep ve değerlendirmelerin çeşitliliğini gözler önüne serdi.