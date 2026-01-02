Hakkari'de 110 köy ve 247 mezra yolu, kardan ulaşıma kapanırken; yolda kalan askeri araç, köylülerin desteği ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Hakkari'de kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, il genelinde kapanan toplam 357 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Çimenli köyü mevkisinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan askeri araç, köylülerin desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.