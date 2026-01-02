Geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçiren Ünlü Şarkıcı ve Sunucu Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan Fatih Ürek, hala hastanede yaşam savaşı veriyor.

Yeni yılın ilk saatlerinde sosyal medyada “Fatih Ürek öldü” yönünde çıkan iddialar kısa sürede gündem olurken, sanatçının menajeri Mert Siliv söylentileri yalanladı. Siliv, yaptığı açıklamada Fatih Ürek’in sağlık durumunun stabil olduğunu ve kamuoyunda dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Öte yandan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi durarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan hızlı müdahale sayesinde hayata döndürülen sanatçı, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yetkililer, sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmî açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.