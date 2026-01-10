Keçiören Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanların bakımını kış aylarında da aksatmıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı budama ekipleri, ihtiyaç tespit edilen bölgelerde ağaçlara gençleştirme budaması ve tıraşlama işlemleri uyguluyor.

Hazırlanan çalışma programı doğrultusunda sahaya çıkan ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak çınar, ıhlamur ve çeşitli peyzaj ağaçlarında estetik görünümü korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, kuruyan ve sağlığını yitiren dallar temizlenirken, formu bozulan ağaç ve bitkilere yeniden şekil veriliyor.

“Daha Düzenli ve Bakımlı Parklar İçin Çalışıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, park ve yeşil alanlarda yürütülen mevsimlik budama çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Parklarımızdaki ağaçları mevsim şartlarına uygun şekilde budayarak hem sağlıklarını koruyor hem de estetik görünümlerini yeniden kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri titizlikle değerlendiriyor, gerekli çalışmaları hızla hayata geçiriyoruz. Keçiören’deki yeşil alanların daha bakımlı ve düzenli olması için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullandı.