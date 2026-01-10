Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı tehlikeli anlara neden oldu. Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, gece saatlerinde aniden düştü. O esnada iş yerinden çıkan bir genç, kar yığınının altında kalarak yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark eder etmez genci karın altından çıkardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Binanın çatısından karın düştüğü ve gencin son anda kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, çatıdaki kar birikintilerinin oluşturduğu riski bir kez daha gözler önüne serdi.