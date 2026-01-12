Kızılcahamam Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, gece gündüz demeden ilçe merkezi ile mahallelerde kar temizleme ve tuzlama faaliyetlerine devam ederek ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Gece… Gündüz… Durmadan İlçe merkezi ve mahallelerimizde kar temizleme ve tuzlama aralıksız devam ediyor. Güvenli koşullar, huzurlu bir kış için sistemlerimiz iş başında."