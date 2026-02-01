Kızılcahamam Belediyesi, Ankara 1. Amatör Lig’de mücadele eden Kızılcahamam Belediyespor için taraftarlara deplasman çağrısı yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, bu hafta deplasmanda Başkent Alsancakspor ile karşı karşıya gelecek.

01 Şubat Pazar günü saat 15.00’te Lalahan Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi, takıma tribünden destek vermek isteyen taraftarlar için ulaşım da sağlanacak. Belediye tarafından yapılan duyuruya göre, maç günü saat 13.30’da Belediye Binası önünden otobüsler kaldırılacak.

Kızılcahamam Belediyesi, tüm sporseverleri yeşil-beyazlı ekibe deplasmanda da destek olmaya davet etti.