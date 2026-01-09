Ankara’nın Keçiören ilçesinde, tarımsal üretimde bilinç düzeyini artırmak ve doğru uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı hayata geçirildi. Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen “Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden” temalı eğitimlerde, katılımcılara modern tarım tekniklerine ilişkin hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarlarının verdiği eğitimler; tarımsal üretim yapan çiftçilerin yanı sıra hobi olarak bitki yetiştiren vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Modern Sera’da Teori ve Uygulama Bir Arada

Ovacık Mahallesi’nde bulunan Keçiören Belediyesi’ne ait Modern Sera yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitim programı, teorik derslerle başladı. Katılımcılar; bitki besleme ve gübreleme, sebze yetiştiriciliği, meyve ve gül budama, aşılama teknikleri, ev ortamında gübre ve ilaç yapımı, iç mekân bitki yetiştiriciliği ile sera üretimi gibi birçok başlıkta bilgi edindi.

Ziraat mühendisleri eşliğinde yapılan uygulamalı çalışmalar sayesinde kursiyerler, öğrendikleri bilgileri sahada deneyimleme imkânı buldu. Eğitimlerle birlikte katılımcıların hem üretim verimliliği hem de pratik tarım becerileri artırıldı.

“Bilinçli Tarım İçin Çalışmalar Sürecek”

Eğitim programlarının tarımsal farkındalık açısından önemli olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bilinçli üretimin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Özarslan, “Bu eğitimlerle hem üreticilerimiz hem de bitki yetiştiriciliğine ilgi duyan hemşehrilerimiz, modern tarım tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor. Daha verimli, sürdürülebilir ve bilinçli bir tarım anlayışına katkı sunuyoruz. Tarım sektörünün stratejik öneminin farkındayız ve ilçemizde başlattığımız bu örnek çalışmalar artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.