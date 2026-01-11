Karşılaşma boyunca etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe Opet, derbi finalinde rakibine şans tanımadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertliler, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde kupayı havaya kaldırdı.

Kupa ve Madalyalar Denizli’de Verildi

Final maçının ardından düzenlenen kupa töreninde Fenerbahçe Opet’e kupa ve madalyaları, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından takdim edildi.

Tören sırasında Fenerbahçeli basketbolcular ve Kulüp Başkanı Sadettin Saran, büyük coşku yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, kupayla birlikte taraftarlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Başkan Sadettin Saran da boynundaki sarı-lacivertli atkıyla taraftarların sevincine ortak oldu.

Alperi Onar: “Bu Kupa Bizi İnanılmaz Motive Etti”

Fenerbahçe Opet Kaptanı Alperi Onar, kupa töreninin ardından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyum. Kupayı kazanmak ayrı, derbi galibiyeti olması ayrı mutluluk. Güzel bir basketbol oynadık. Hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde ilerliyoruz. Bu sene ikinci kupamız. Önümüzde iki kupa daha var. Hem EuroLeague hem de lig şampiyonu olmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Başarının kendilerini daha da motive ettiğini vurgulayan Alperi Onar, “Bu kupa bizi inanılmaz derecede motive etti. Umarım sezonu 4 kupayla tamamlarız. Taraftarımızın desteği bizim için çok değerli. Hem başkanımıza hem de taraftarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası zaferiyle birlikte sezon hedeflerine bir adım daha yaklaşırken, sarı-lacivertli camiada şampiyonluk coşkusu Denizli’den tüm Türkiye’ye yayıldı.